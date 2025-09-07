پخش زنده
امروز: -
نخستین دوره رقابتهای نت بال بانوان استان با معرفی برترینهای در لنجان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در این رقابتها که برای نخستین بار در کشور برگزار شد، ۸ تیم از سراسر استان حضور داشتند.
این رقابتها در مدت ۲ روز به میزبانی شهرستان لنجان و زرین شهر برگزار شد که در پایان تیم فلاورجان قهرمان شد و لنجان الف نایب قهرمان و شاهین شهر نیز عنوان سوم را کسب کرد.
تیم برخوار هم کاپ اخلاق این رقابتها را بُرد.
برترینهای این رقابتها با حضور در تیم منتخب استان راهی رقابتهای کشوری خواهند شد.
نت بال یکی از رشتههای جدید کشور است که زیر مجموعه فدراسیون انجمنهای ورزشی قرار دارد؛ و این رقابتها در این رشته برای نخستین بار است که برگزار میشود.