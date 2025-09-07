اعلام برنامه های هفته وقف در کردستان
مدیر کل اوقاف و امور خیریه کردستان از اجرای برنامههای مختلف در هفته وقف در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان
، حجتالاسلام محمد کاروند افزود: همایش یاوران وقف، تجلیل از خانواده شهدا، ایستگاههای «همه واقف باشیم» و اجرای نیت واقفان خیراندیش در این هفته برگزار میشود.
وی با اشاره به عملکرد یکساله اوقاف گفت: ۵۵ میلیارد تومان از محل موقوفات و ۲۱ میلیارد تومان از اعتبارات دولتی برای تعمیر و تجهیز مساجد استان هزینه شده است.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه کردستان عنوان کرد: همچنین آزادسازی ۱۲ زندانی، توزیع ۵ هزار سبد معیشتی، کمک به دانشآموزان و احداث مدرسه از دیگر اقدامات سال گذشته بوده است.
حجتالاسلام محمد کاروند از افتتاح پروژههایی، چون دارالقرآن سنندج، شبستان امامزاده هاجر خاتون و بازارچه بیجار خبر داد و افزود: در هفته وقف ساختمان پزشکان سنندج افتتاح و کلنگزنی چند پروژه عمرانی در مریوان و نایسر انجام میشود.
کاروند همچنین اعلام کرد: سنندج از ۲۶ مهر تا ۶ آبان میزبان چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم خواهد بود.
از ۱۸ تا ۲۴ شهریور ماه به نام هفته وقف نامگذاری شده است.