ماهگرفتگی کامل، امشب آسمان ایران را قرمز میکند. خواندن نماز آیات واجب است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ شامگاه امشب یکشنبه ۱۶ شهریور، ماهگرفتگی کامل آسمان را قرمز میکند و میلیاردها نفر در سراسر جهان میتوانند این نمایش زیبا و نادر کیهانی را تماشا کنند.
بر اساس این گزارش، آغاز گرفت جزئی این رخداد ساعت ۱۹:۵۶ دقیقه و پایان گرفت جزئی مرحله دوم در ساعت ۲۳:۲۶ دقیقه است.
این رویداد نجومی در بخشهای گستردهای از جهان، از جمله ایران، قابل مشاهده است.
به گفته کارشناسان، میلیاردها نفر فرصت دارند تا این لحظه نادر و جذاب کیهانی را تماشا کنند.
ماه گرفتگی کامل، زمانی اتفاق میافتد که زمین بین خورشید و ماه قرار میگیرد و سایه زمین به طور کامل روی ماه میافتد، که باعث تغییر رنگ ماه به قرمز میشود. این پدیده یکی از دیدنیترین رخدادهای نجومی سال است.
در ماهگرفتگی پیشرو، ماه حدود یک ساعت و ۱۵ دقیقه بهطور کامل در سایه زمین قرار میگیرد و مردم ایران از ساعت ۲۰ تا حدود ۲۳:۳۰ میتوانند این پدیده را مشاهده کنند.
بر اساس این گزارش، حدود ۶۰ درصد جمعیت جهان در آسیا، اروپا، آفریقا و بخشی از آمریکای جنوبی قادر به دیدن این رخداد هستند.
این ماهگرفتگی منشأ ماورایی ندارد و از جمله پدیدههای طبیعی در نظام آفرینش است؛ اما بر اساس توصیه پیامبر اسلام (ص)، این رخداد از نشانههای قدرت خداوند به شمار میرود و در هنگام وقوع آن نماز آیات خوانده میشود.
زمان خواندن نماز آیات
از وقتی که خورشید یا ماه شروع به گرفتن میکند، انسان باید نماز آیات را بخواند و بنابر احتیاط واجب، باید به قدری تأخیر نیندازد که شروع به بازشدن کند. موقعی که زلزله و رعد و برق و ... اتفاق میافتد، انسان باید فورا" نماز آیات را بخواند و اگر نخواند معصیت کرده و تا آخر عمر بر او واجب است و هر وقت بخواند، ادا است.
کیفیت نماز آیات
نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد و دستور آن این است که انسان بعد از نیت، تکبیر بگوید و یک حمد و یک سوره تمام بخواند و به رکوع رود و سر از رکوع بردارد، دوباره یک حمد و یک سوره بخواند، باز به رکوع رود تا پنج مرتبه و بعد از بلند شدن از رکوع پنجم دو سجده نماید و برخیزد و رکعت دوم را هم مثل رکعت اول به جا آورد و تشهد بخواند و سلام دهد.
البته ممکن است انسان بعد از نیت و تکبیر و خواندن حمد، آیههای یک سوره را پنج قسمت کند و یک آیه یا بیشتر از آن را بخواند و به رکوع رود و سر بردارد و بدون خواندن حمد، قسمت دوم از همان سوره را بخواند و به رکوع رود و همین طور تا پیش از رکوع پنجم سوره را تمام نماید.