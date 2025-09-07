پخش زنده
امروز: -
پیام احمدی به عنوان ملی پوش وزن ۵۵ کیلوگرم کشورمان در رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان - کرواسی انتخاب شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به عملکرد پویا دادمرز در چرخه انتخابی تیم ملی و عملکرد پیام احمدی در چرخه انتخابی تیم کشتی فرنگی جوانان که با کسب مدال طلای قهرمانی جهان همراه بود، امروز ارزیابی نهایی این دو کشتی گیر توسط کادر فنی در اردوی آمادهسازی تیم ملی کشتی فرنگی انجام شد و پیام احمدی بهعنوان ملیپوش ایران در وزن ۵۵ کیلوگرم رقابتهای جهانی ۲۰۲۵ کرواسی انتخاب شد.
همچنین با نظر کادر فنی، پویا دادمرز نیز به دلیل حضور مستمر در چرخه انتخابی و اردوهای تیم ملی، کاروان کشتی فرنگی ایران را در مسابقات جهانی همراهی خواهد کرد.
رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۷ تا ۳۰ شهریور در زاگرب کرواسی برگزار میشود.