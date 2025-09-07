به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ به منظور توسعه پژوهش‌های کاربردی، رفع مشکلات و پاسخ گویی به مهم‌ترین ضرورت‌های نفت وگاز غرب کشور و بهره‌مندی دانشگاه ایلام از ماده (۱۱) و ماده (۱۳) قانون جهش تولید دانش بنیان، تفاهم‌نامه همکاری مشترک مابین دانشگاه ایلام و شرکت بهره‌بردای نفت و گاز غرب کشور منعقد شد.

در نشست هم‌اندیشی دانشگاه ایلام و شرکت بهره‌بردای نفت و گاز غرب کشور، «همایون مرادنژادی»، رئیس دانشگاه ایلام و «محمود نصیری»، مدیرعامل شرکت بهره‌بردای نفت و گاز غرب کشور که صبح روز یک‌شنبه، ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۴ در محل سالن جلسات حوزه ریاست برگزار شد؛ این تفاهم‌نامه به امضای طرفین رسید.