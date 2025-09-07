به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرپرست اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران با اعلام این خبر گفت: با وجود اخطاریه‌ها و مهلت‌های اعطاشده جهت رفع نواقص، باغ‌وحش بابلسر موفق به اجرای اقدامات اصلاحی مؤثر نشد و در ارزیابی نهایی سازمان حفاظت محیط زیست، این باغ وحش رتبه «خیلی ضعیف» را کسب کرد و‌ مجوز محیط زیستی آن مجموعه به حالت تعلیق در آمده است.

وی افزود: این مجموعه موظف است در اسرع وقت اقدامات اصلاحی لازم را مطابق با دستورالعمل ایجاد و نگهداری باغ‌وحش‌ها به‌طور کامل اجرا کند ‌و تا زمان رفع نواقص و تأیید نهایی، هرگونه فعالیت شامل ورود و خروج حیوانات، فروش بلیت و پذیرش بازدیدکنندگان اکیداً ممنوع خواهد بود.