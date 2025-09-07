پخش زنده
وزیر آموزش و پرورش گفت: با توجه به اهمیت دوره اوان کودکی، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک باید به جز به جز برنامههای کودکستانها و مراکز پیش دبستانی احاطه داشته باشد و برنامه تربیت یادگیری مبتنی بر محتوای استاندارد و تایید شده طراحی و اجرا کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در نشست تخصصی روسای ادارههای تعلیم و تربیت کودک سراسر کشور، گفت: اگر همه ظرفیتهای مجموعه آموزش و پرورش برای ارتقا و تعالی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به کار گرفته شود، توجیه منطقی و عقلی دارد، زیرا مخاطب این سازمان کودکانی هستند که در طلاییترین دوران تربیت و یادگیری قرار دارند.
کاظمی افزود: تاثیر بر الگوهای رفتاری، ایجاد زیرساختهای لازم برای شکلگیری شخصیت و همچنین نهادینهسازی تربیت و یادگیری در کودکان، رسالت خاص سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک است.
علیرضا کاظمی خاطرنشان کرد: از روسای ادارات تعلیم و تربیت کودک استانها میخواهیم در گام اول نظام مسائل استان خود در حوزه تعلیم و تربیت کودک را شناسایی کنند و سپس با اولویتبندی آنها برنامه علمی برای حل اولویتها ارائه دهند. برای موفقیت در این مسیر، رئیس اداره باید نگاه و بُعد تفکر راهبردی داشته باشد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در دوره مدیریتی جدید، تحول بزرگی در سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک انجام شده است، با اشاره به دستاوردهای سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در دوره مدیریت جدید، گفت: در دوره مدیریتی جناب آقای شیخالاسلام که خود از مدیران باتجربه و شایسته کشور با سابقه مدیریتی درخشان است، تحول بسیار خوبی ایجاد شده و اقدامات خوبی شکل گرفته و برنامهها و نقشهراه جامعی برای تعالی سازمان در نظر گرفته شده است.
وزیر آموزش و پرورش ایجاد ساختار متناظر استانی را یکی از دستاوردهای بزرگ دوره مدیریتی جدید عنوان کرد و بیان داشت: ایجاد ساختار استانی در شرایطی که حاکمیت به سمت چابکسازی حرکت میکند، اقدامی بسیار بزرگ بود که البته باید به طور حتم در سطح مناطق نیز گسترش پیدا کند تا شبکه اجرای نظارتی این سازمان سراسر کشور را در بر بگیرد. علاوه بر این، مهم بودجه سازمان نیز باید برای سال آینده افزایش پیدا کند و همه ظرفیتها در این مسیر باید به کار گرفته شود.
وزیر آموزش و پرورش تدوین برنامه دقیق تربیتی_یادگیری را یکی از مهمترین نیازهای امروز سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک برای توسعه کمی و کیفی دوره پیشدبستانی دانست و اظهار داشت: با توجه به اهمیت دوره اوان کودکی، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک باید به جز به جز برنامههای کودکستانها و مراکز پیش دبستانی احاطه داشته باشد و برنامه تربیت یادگیری مبتنی بر محتوای استاندارد و تایید شده طراحی و اجرا کند.
کاظمی افزود: هیچ کودکستان و مرکز پیشدبستانی نباید در برنامه تربیتی و یادگیری خود به صورت جزیرهای و بدون توجه به برنامه این سازمان عمل کند.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تمام رفتارهای یک مربی در وجود کودک نهادینه میشود، تاکید کرد: گزینش نیروی انسانی بادانش و برخوردار از مهارتها و استانداردهای رفتاری به عنوان مربی، امری الزامی است.
وی با بیان اینکه هیچ مربی، مدیر و موسسی نباید بدون گزینش وارد چرخه تعلیم و تربیت کودک شود، خاطرنشان کرد: استانداردهای جذب مربی در کودکستانها و مراکز پیشدبستانی باید شاخصهای سختگیرانهتری از استانداردهای لازم برای جذب معلم ابتدایی، معلم متوسط و معلم پرورشی داشته باشد.