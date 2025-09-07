رئیس مجلس علمای فلسطین گفت: وحدت مسلمانان تنها راه مقابله با ظلم و تجاوز رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه است و همه مسلمانان موظفند در برابر این بی‌عدالتی واکنش نشان دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، شیخ حسین قاسم روز یکشنبه در آیین گرامیداشت هفته وحدت در مسجد دارالاحسان مهاباد با اشاره به شرایط بحرانی مردم غزه اظهار کرد: بیش از ۷۰۰ روز است این منطقه تحت شدیدترین حملات قرار دارد و بسیاری از ساکنان آن از ابتدایی‌ترین نیاز‌های انسانی مانند آب و غذا محروم هستند.

وی اضافه کرد: پیامبر اسلام (ص) مسلمانان را به همبستگی و وحدت فراخوانده و اکنون بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که مسلمانان جهان با هم متحد شوند و از مردم مظلوم غزه حمایت کنند.

شیخ قاسم افزود: همه مسلمانان موظف‌اند در برابر ظلم و بی‌عدالتی که مردم غزه را هدف قرار داده است، صریح و یکصدا موضع‌گیری کنند.

رئیس مجلس علمای فلسطین همچنین از جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری خواست تا با اقدام فوری و فشار بر طرف‌های درگیر، زمینه پایان دادن به بحران انسانی در غزه را فراهم کرده و از ادامه رنج و محرومیت مردم این منطقه جلوگیری کنند.