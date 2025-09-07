به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران بردسکن گفت: ۶۸ مزار شهید در ۲۱ نقطه این شهرستان نیاز به ساماندهی دارد و در نشستی با معاون عمرانی فرماندار، مقرر شد از محل اعتبارات دهیاری‌ ها و استانداری و بنیاد شهید بتوانیم حداقل در ۵ نقطه روستایی شهرستان عملیات اجرایی طرح ساماندهی گلزار شهدا را آغاز کنیم و تاپایان امسال به پایان برسانیم.

علی نخعی با اشاره به شروع عملیات اجرایی گلزار شهدای روستای ابراهیم آباد از توابع بخش انابد افزود: پی ریزی این طرح انجام شده است و تلاش می کنیم علاوه بر گلزار شهدای ابراهیم آباد در ۴ نقطه دیگر نیز طرح ساماندهی را اجرا کنیم.

وی ادامه داد: در حوزه اشتغال توانستیم از مجموع ۳۵ مورد سهمیه اشتغال زایی جامعه هدف ۳۰ مورد آن را تحقق بخشیم که پس از ثبت نام در سامانه به بانک عامل معرفی می‌ شوند.

نخعی گفت: تسهیلات اشتغال زایی مربوط به سال گذشته است که امسال امکان پرداخت آن فراهم شده است و امید است ۱۰۰ درصد تعهد در حوزه اشتغال را تحقق بخشیم.





