به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

موفقیت تیم ملی کاراته ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا در رده‌های پایه و کسب عنوان نایب‌قهرمانی، برگ دیگری بر دفتر افتخارات ورزش کشور افزود.

درخششی که حاصل تلاش هدفمند و برنامه‌ریزی شده مربیان، همت جوانان کاراته‌کا و باور به توانمندی‌های ملی است، امروز شادی و غرور را برای خانواده بزرگ ورزش ایران به ارمغان آورد.

وزارت ورزش و جوانان با خرسندی این دستاورد ارزشمند را به تک‌تک ورزشکاران، کادر فنی و خانواده‌های آنها و مسئولان فدراسیون، تبریک می‌گوید و امیدوار است این موفقیت، انگیزه‌ای برای حضوری پرقدرت‌تر در رویداد‌های مهم پیش رو باشد.