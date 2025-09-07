پخش زنده
وزارت ورزش و جوانان در پیامی کسب عنوان نایب قهرمانی ایران در رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا در ردههای پایه را تبریک گفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
موفقیت تیم ملی کاراته ایران در رقابتهای قهرمانی آسیا در ردههای پایه و کسب عنوان نایبقهرمانی، برگ دیگری بر دفتر افتخارات ورزش کشور افزود.
درخششی که حاصل تلاش هدفمند و برنامهریزی شده مربیان، همت جوانان کاراتهکا و باور به توانمندیهای ملی است، امروز شادی و غرور را برای خانواده بزرگ ورزش ایران به ارمغان آورد.
وزارت ورزش و جوانان با خرسندی این دستاورد ارزشمند را به تکتک ورزشکاران، کادر فنی و خانوادههای آنها و مسئولان فدراسیون، تبریک میگوید و امیدوار است این موفقیت، انگیزهای برای حضوری پرقدرتتر در رویدادهای مهم پیش رو باشد.