در پی بازداشت مهدیه اسفندیاری در فرانسه، به اتهام حمایت از مردم غزه، ۱۶۵ ورزشکار خانم ایرانی در نامهای به دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار پایان دادن به بازداشت غیرقانونی و غیرانسانی این بانوی ایرانی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در این نامه آمده است:
ما، جمعی از بانوان ورزشکار، با نگرانی عمیق در پی بازداشت غیرقانونی خانم مهدیه اسفندیاری، تبعه جمهوری اسلامی ایران، از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۵ توسط مقامات فرانسوی و نگهداری ایشان در شرایط انفرادی و محدودیت شدید جسمی و محرومیت از دسترسی به خدمات درمانی، بدین وسیله اعلام میداریم:
در عصر نوین که بشر به مرزهای کوانتومی اندیشه و فناوری رسیده است، آزادی بیان نباید قربانی لابیگری کسانی شود که دستشان به خون کودکان بیگناه آلوده است.
خانم مهدیه اسفندیاری، پرورشیافتهی تمدنی است که قرنها پیش پیام جاودانهی «بنیآدم اعضای یکدیگرند» را به جهان عرضه کرد؛ پیامی که امروز بر سردر سازمان ملل متحد میدرخشد و فلسفه وجودی این نهاد را به جهانیان یادآوری میکند. او وارث این میراث انسانی است و با صدای خود نه به نام سیاست، بلکه به نام انسانیت فریاد زد: نسلکشی ننگ بشریت است و کودککشی رسوایی تاریخ.