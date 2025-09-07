به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاندار مرکزی با حضور در مسجد امام خمینی (ره) اراک فعالیت‌های یک ساله دولت در استان را در پیشگاه نمازگزاران ارائه داد.

زندیه وکیلی با بیان اینکه مدیران در تلاش برای کاهش و رفع مشکلات مردم هستند، گفت: استان مرکزی به دلیل استانی صنعتی بودن کاهش مشکلات تولید و ناترازی برق در صدر برنامه‌ها قرار گرفت و در کمتر از یک سال اخیر اکنون بیش از ۴۰۰ مگاوات برق خورشیدی در استان تولید و عرضه می‌شود.

او با بیان این که، روکش آسفالت جاده‌های استان همانند دوراهی راهجرد تا ورودی اراک از دیگر تلاش‌های اخیر است افزود: ساخت مدارس در نقاط مختلف استان و ایجاد عدالت در آموزش، راه اندازی فرودگاه اراک با خرید هواپیما و همکاری بخش خصوصی از دیگر فعالیت‌های این مدت بوده است.

زندیه وکیلی با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس و تقدیر از مقاومت ۱۲ روزه گفت: در هفته دولت و حتی قبل از آن علاوه بر افتتاح بیش از ۹۰۰ طرح اقتصادی، عمرانی و خدماتی، با ۳۵ خانواده شهدای مقاومت دیدار صورت گرفت تا ادامه دهنده راه روشن شهدا باشیم.

وی گفت: آنچه در مقاومت ۱۲ روزه در استان دیده شد، اتحاد و همبستگی مردم و تو دهانی زندن به دشمنان خوانخوار و کودک کش بود و از آنجایی که استان میزبان بیش از یک میلیون میهمان بود به حمد الهی خللی در خدمات رسانی ایجاد نشد.

استاندار مرکزی در ادامه از تلاش‌های رسانه ملی در استان در دوران مقاومت و همراهی با فرزندان ملت در دولت قدردانی کرد و افزود: در سایر مساجد نیز حضور خواهد یافت.