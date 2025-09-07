به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛فهیمه قمری گفت: کارشناسان پایش و آزمایشگاه این اداره، در راستای کنترل وضعیت آلایندگی واحد‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی، خروجی دودکش واحد‌های آجرپزی این شهرستان را مورد اندازه‌گیری و ارزیابی قرار دادند.



او افزود: پایش زیست‌محیطی این واحد‌ها به‌صورت منظم و فصلی در طول سال انجام می‌شود و در صورت مشاهده آلودگی اخطاریه‌های لازم جهت رفع الایندگی صادر می‌شود.



قمری تصریح کرد: در صورتی که واحد‌های آلاینده در زمان مقرر اقدام به رفع آلودگی نکنند، مطابق ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده (عوارض سبز) قوانین ومقررات زیست محیطی برخورد خواهدشد