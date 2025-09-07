به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، قاسم نیک‌ پسند مدیر جهاد کشاورزی جوین در گفت‌ و‌ گو با خبرنگار ما گفت: پسته کله قوچی، احمد آقایی، اکبری و بادامی سفید از مهمترین ارقام کشت شده در این منطقه هستند و پیش‌ بینی می‌شود امسال بیش از ۳۶۰۰ تن پسته برداشت شود.

مسئول باغبانی شهرستان جوین نیز اظهار داشت: مجموع باغات پسته جوین حدود ۵۴۰۰ هکتار است که از این میزان، ۳۸۰۰ هکتار آن بارور است.

مریم حمیدی‌ راد افزود: متوسط عملکرد پسته خشک در این شهرستان ۹۵۰ کیلوگرم در هکتار برآورد می‌ شود.