به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز دوم رقابت‌های اسکواش دختران قهرمانی کشور در اراک پیگیری شد و با برگزاری دیدار‌های حساس، برترین‌ها به مرحله نیمه‌نهایی صعود کردند.

در رده سنی کمتر از ۱۱ سال: مهرسا دری از تهران، غزل فریدون از سمنان، نیکی عابدان‌زاده از شیراز و سما پیله‌ور از مرکزی با برتری مقابل حریفان خود جواز حضور در نیمه‌نهایی را کسب کردند.

در رده سنی کمتر از ۱۳ سال: مهرگان قریب از مرکزی، السا زارعیان جهرمی از شیراز، نیایش محمودی از تهران و ترنم کارگر حاجی‌آبادی از یزد نیز با شکست رقبا به جمع چهار بازیکن برتر این رده سنی پیوستند.