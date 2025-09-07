



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، اجلاسیه جریان شناسی مبارزه با استعمار در استان فارس به عنوان پیش نشست همایش ملی ما و غرب در اندیشه‌ها و آراء مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز برگزار شد.

در این نشست معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی به توصیف نقشه جغرافیایی و اهمیت استراتژیک ایران پرداخت .

محمد هادی همایون بر اهمیت جغرافیایی فارس تأکید کرد و گفت: این منطقه، به دلیل موقعیت استراتژیک، همواره نقش مهمی در ارتباطات بین‌المللی و تمدن‌های مختلف داشته است.

در بخشی از این همایش رئیس کمیسون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به نقش شخصیت‌های مبارز در مقابله با استکبار و استعمار، به ویژه در استان فارس، اشاره کرد و از شخصیت‌هایی مانند سید علی اکبر حسین لاری یاد کرد که در تاریخ پرافتخار انقلاب نقش داشته‌اند.

ابراهیم عزیزی همچنین بر اهمیت تحلیل صحیح و جامع حوادث اخیر تأکید داشت و هشدار داد که برداشت‌های سطحی و تحلیل‌های غلط می‌تواند منجر به انحراف در جامعه شود.

دکتر عزیزی بر اهمیت تحلیل صحیح و جامع حوادث و جلوگیری از برداشت‌های سطحی تأکید داشت و از همه خواهان همکاری و همفکری در این مسیر شد تا بتوانیم در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی، امنیت و وحدت ملی را حفظ کنیم.

در ادامه این نشست، دکتر روح الله احمدزاده رئیس دانشکدگان فرهنگ و تمدن جهان، گفت: هدف اصلی این همایش، واکاوی و بررسی اندیشه‌های رهبر انقلاب است که به عنوان مبدع و مولد جریان نظری و تئوریک در فضای آکادمیک و دانشگاهی شناخته شده است.

وی به یاد و نام شهید دکتر محمد مهدی طهرانچی و رویکرد انقلابی و ولایت‌مدارانه او اشاره کرد و بر اهمیت نهادسازی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، علمی و فرهنگی فدر جریان مبارزه با استعماری تأکید کرد.



وی به برنامه‌ریزی‌های استعماری غرب و جریان سلطه اشاره کرد که از قرن بیستم آغاز شده و منطقه غرب آسیا، آسیای میانه و قفقاز را هدف قرار داده است. وی گفت: نمونه‌هایی مانند قرارداد سایکس-پیکو در ۱۹۱۶، بیانیه بالفور در ۱۹۱۷، و تأسیس رژیم صهیونیستی در ۱۹۴۸، نشان‌دهنده سیاست‌های استعماری و طرح‌های تمدن‌سازی غرب است که بر پایه تقسیم‌بندی‌های منطقه‌ای و جنگ‌های جهانی شکل گرفته است.



در ادامه این اجلاسیه معاون پژوهشی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری بر اهمیت پیروی و استقامت در مسیر الهی تأکید کرد و گفت: باید در عمل به عهد و پیمان‌های الهی پایبند باشیم، همان‌طور که شهدا نمونه‌ای بارز از این وفاداری و پیوند با خدا هستند.

محمد اسحاقی در ادامه به اهمیت شناخت شخصیت رهبر معظم انقلاب، پرداخت و بر این نکته تأکید کرد که باید ابعاد مختلف شخصیت، دانش و منش ایشان را شناخت و ایشان را به عنوان یک فردی که شخصیت، فکر، حاکمیت، اسلام‌شناسی، قرآن‌شناسی و مرجع دینی است، بشناسیم.

دکتر اسحاقی، همچنین بر اهمیت نگاه جامع و منسجم به منظومه فکری رهبر معظم انقلاب تأکید کرد و گفت که باید مباحث سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و امنیتی را در کنار هم دید و از هم جدا نکنیم، چون جدا کردن آنها منجر به تحریف و انحراف می‌شود.





مدیر گروه کشوری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی هم به بررسی تاریخچه و روند توسعه و غربی‌سازی در ایران و تأثیرات آن بر هویت ملی و فرهنگی کشور پرداخت

دکتر اشرفی افزود: پیدایش کشور‌های جهان سوم و شکل‌گیری دولت‌های دست‌نشانده در ایران، از دیگر نتایج این روند است و مفهوم توسعه در قرن بیستم، که در واقع نوعی دین جدید غربی محسوب می‌شود، جایگزین مفهوم پیشرفت ایرانی-اسلامی شده است و به همین دلیل، مقام معظم رهبری از واژه «پیشرفت» به جای «توسعه» استفاده می‌کنند، زیرا توسعه در بستر گسترش غرب شکل گرفته است.

همچنین در این نشست رئیس دانشگاه آزاد اسلامی فارس به جایگاه و نقش رهبر معظم انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: ایشان یکی از بزرگ‌ترین اندیشمندان معاصر جهان اسلام هستند که در حوزه حکمرانی و عملی و تجربیات فراوانی دارند و تحلیل سخنرانی‌های ایشان نشان می‌دهد که مطالب گذشته و حال را به هم پیوند می‌زنند و بر امیدآفرینی و ساخت تمدن نوین اسلامی تأکید دارند.

محمد رضا قائدی بر اهمیت شناخت و قدرشناسی از رهبری تأکید کرد و گفت: ایشان پرچمدار امید در جهان اسلام هستند، زیرا که راهنمایی‌های ایشان در بحران‌ها و جنگ‌هایی مانند دفاع مقدس، کشور را نجات داده است.

وی همچنین، به وضعیت کشور در دو سال اخیر و آرامشی که در جامعه حاکم شده، اشاره کرد و بر اهمیت قدرشناسی از رهبری و نقش ایشان در حفظ امنیت و ثبات کشور تأکید کرد.

در ادامه این نشست حجت الاسلام محمودی رئیس حوزه‌های علمیه استان فارس، بر اهمیت معرفی هویت دینی و ملی در استان فارس و همچنین بر ضرورت ترویج شخصیت‌های علمی و فرهنگی بزرگ استان، به عنوان نماد‌های هویت ملی و دینی، تاکید کرد.

امام جمعه موقت شیراز به اهمیت حوزه‌های علمیه اشاره کرد و گفت:حوزه علمیه یکی از غنی‌ترین مراکز علمی است که قدمتی بیش از ۱۳۰ سال دارد و در تولید علم، به‌ویژه در علوم انسانی، نقش مهمی ایفا کرده است.

در این نشست، همچنین دکتر حمید رضا حقیقت اهمیت و وضعیت جریان‌های مختلف در شهر شیراز را در دوره‌های مختلف تاریخی و سیاسی بررسی کرد

این عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، ابتدا به نقش و اهمیت شیراز در مسیر مبارزه روحانیت اشاره کرد و در خصوص اینکه چرا روحانیت در این شهر برای مقابله با استعمار اقداماتی شدید انجام داده است سخنانی بیان کرد .