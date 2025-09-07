پخش زنده
برنامه «تهران ۲۰»، با موضوع بازگشایی پرونده مهدیه اسفندیاری در فرانسه و بررسی وضعیت ناترازی انرژی در سیستان و بلوچستان و مستند «نقشهای آقای راد»، از شبکههای تهران و مستند پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پرونده مهدیه استفندیاری، بررسی وضعیت ناترازی انرژی در سیستان و بلوچستان و وحدت شیعه و سنی در هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اکرم (ص)، موضوع گفتوگو امشب برنامه «تهران ۲۰» است.
برنامه «تهران ۲۰»، میزبان مجتبی شصتی کریمی، مدیرکل امور کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی است تا پرونده بازداشت مهدیه اسفندیاری در فرانسه را بررسی و تحلیل کند.
همچنین در بخش تلفنی، حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی است تا در خصوص وحدت شیعه و سنی و فرهاد شهرکی، نماینده استان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت ناترازی انرژی در استان سیستان و بلوچستان به مناسبت روز سیستان گفتوگو خواهد کرد.
برنامه «تهران ۲۰»، به تهیه کنندگی مجتبی احمدی و با اجرای علی مروی و راحله امینیان، روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۰، از شبکه تهران پخش می شود.
مستند «نقشهای آقای راد»، سه شنبه ۱۸ شهریور ساعت ۲۱، از شبکه مستند پخش می شود.
مستند «نقشهای آقای راد»، پرترهای دقیق از زندگی هنری ایرج راد است که سالها در تئاتر، سینما و تلویزیون ایران نقشآفرینی کرده. این اثر با نگاهی انسانی، به تأثیرگذاری او در هنر و آموزش نسلهای جوان میپردازد.
این مستند به تهیه کنندگی و کارگردانی ابوالفضل توکلی، چهارشنبه ۱۹ شهریور ساعت ۹، بازپخش می شود.