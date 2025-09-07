همایش روز بهورز به همت دانشکده علوم پزشکی خوی و با حضور جمعی از بهورزان برگزار شد. در این مراسم امام جمعه خوی و رئیس دانشکده علوم پزشکی بر نقش محوری بهورزان در ارتقای سلامت عمومی تأکید کردند.

در این همایش، حجت‌الاسلام حجت قاسم‌خانی امام جمعه شهرستان خوی با تجلیل از خدمات ارزشمند بهورزان گفت: بهورزان خط مقدم سلامت در روستا‌ها هستند و نقش مهمی در تحقق عدالت اجتماعی و ارتقای سلامت عمومی ایفا می‌کنند.

وی افزود: تلاش صادقانه بهورزان در نقاط محروم و دورافتاده، نشانگر روحیه جهادی و تعهد به خدمت است و باید قدردان این زحمات بود. امام جمعه خوی با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به این قشر تأکید کرد: امروز نظام سلامت بدون تلاش‌های بی‌وقفه بهورزان نمی‌تواند به اهداف خود در حوزه پیشگیری و آموزش بهداشت دست یابد و حمایت از این قشر باید به‌عنوان یک اولویت مورد توجه قرار گیرد.

دکتر حمیدرضا عمرانی رئیس دانشکده علوم پزشکی خوی نیز با بیان اینکه بهورزان بازوان توانمند نظام سلامت هستند، گفت: این دانشکده در راستای ارتقای سطح علمی و مهارتی بهورزان و توانمندسازی آنان برنامه‌های آموزشی متنوعی را دنبال می‌کند تا عدالت در دسترسی به خدمات سلامت در سراسر شهرستان محقق شود.

وی با اشاره به پوشش گسترده خدمات بهداشتی در مناطق روستایی خوی یادآور شد: بیش از ۹۰ درصد روستا‌های کشور از خانه‌های بهداشت برخوردارند و خدمات اولیه سلامت توسط حدود ۳۱ هزار بهورز در بیش از ۱۷ هزار خانه بهداشت ارائه می‌شود که شهرستان خوی نیز سهم قابل توجهی در این شبکه دارد.

در پایان این مراسم، از تعدادی از بهورزان نمونه شهرستان خوی به پاس خدمات ارزنده‌شان در حوزه سلامت وکسب رتبه‌های برتر کشوری و استانی تجلیل و قدردانی شد.