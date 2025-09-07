تیم زاگرس در یازدهمین بازی لیگ هاکی روی یخ پسران کمتر از ۲۰ سال در مصاف با کولاک، ۱۰ بر یک به برتری رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار تیم‌های هاکی روی یخ زاگرس و البرز که شنبه ۱۵ شهریور در پیست یخ آیس باکس ایرانمال برگزار شد؛ برای شاگردان علیرضا مهدوی در تیم زاگرس طا‌ها آقامحمدی، ابوالفضل اسلامی، عرشان باقری و رهام میربابایی هر کدام یک و پویان دهقانی و عرشیا غفوری هر کدام ۳ گل به ثمر رساندند. تک گل شاگردان محمد امین کره‌ای را در تیم کولاک علی صالحی زد.

در پایان این دیدار، یونس محسن زاده از تیم زاگرس و حسن ابوالقاسمی از تیم کولاک عنوان تاثیرگذارترین بازیکنان زمین را از آن خود کردند.

قضاوت این بازی را امیرحسین رودسرابی، ایمان رستگارنسب و علی صحرایی برعهده داشتند و هاله ملک مدنی در میز داوران وقایع بازی را ثبت کرد.

در جدول؛ تیم‌های زاگرس و البرز با ۱۳ امتیاز به ترتیب در رده‌های اول و دوم جای دارند، کولاک با ۷ و آذرخش بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

در ادامه این رقابت‌ها پنجشنبه ۲۰ شهریور تیم‌های آذرخش و البرز به مصاف هم می‌روند.