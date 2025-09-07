به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛نشست تخصصی مدیران مدارس متوسطه شمال آذربایجان غربی با محوریت سند تحول بنیادین در خوی برگزار شد.

در این نشست، حجت‌الاسلام حجت قاسم‌خانی امام جمعه خوی با تأکید بر اهمیت رسالت معلمان و مدیران گفت: تربیت انسان زیباترین و خطیرترین وظیفه‌ای است که بر دوش فرهنگیان نهاده شده و هر رفتار و سخن آنان می‌تواند مسیر زندگی یک نوجوان یا جوان را تغییر دهد.

وی با اشاره به مسئولیت سنگین جامعه فرهنگی افزود: کسی که به مفهوم ابدیت و کیفیت زندگی پس از مرگ باور دارد، نگرش متفاوتی نسبت به دنیا خواهد داشت و این باور می‌تواند نسل آینده را از آسیب‌های اجتماعی مصون سازد. امام جمعه خوی همچنین تقویت ایمان و خودآگاهی دانش‌آموزان را راهی برای موفقیت همه‌جانبه آنان دانست و گفت: تربیت نسلی مؤمن، دانا و توانمند، آینده‌ای ارزشمند برای کشور رقم خواهد زد.

افشین سنایی معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی نیز در این نشست با بیان اینکه نیروی انسانی محور اصلی توسعه است، گفت: تحول در آموزش و پرورش ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و باید آموزش همراه با پرورش باشد تا انگیزه و امید در دانش‌آموزان ایجاد شود.

وی عدالت آموزشی را یکی از ارکان سند تحول بنیادین عنوان کرد و افزود: اجرای مدارس تراز سند، مسیر دستیابی به کیفیت آموزشی و عدالت آموزشی را هموار خواهد کرد. سنایی همچنین به ضرورت تغییر روش‌های سنتی مدیریت مدارس، استفاده از روش‌های نوین، ارتقای تجهیزات و هنرستان‌ها و بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص اشاره کرد و گفت: مدارس تراز می‌توانند الگوی موفقی برای پیشبرد اهداف تحولی باشند.

علی‌اکبر فتحعلی‌لو مدیر آموزش و پرورش خوی نیز با تأکید بر اینکه سند تحول بنیادین یک متن تشریفاتی نیست بلکه برنامه‌ای راهبردی و آینده‌نگر است، گفت: مدرسه تراز در این سند، تنها محل آموزش دروس درسی نیست بلکه کانونی برای پرورش ایمان، هویت ملی، مهارت‌های زندگی و خلاقیت دانش‌آموزان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه مدیران قلب تپنده این جریان هستند، افزود: در سال تحصیلی جاری، ۵۰ درصد مدارس عادی و همه مدارس خاص در شمال استان به اجرای مدرسه تراز خواهند پرداخت و این مدارس باید الگوساز سایر مدارس باشند.

فتحعلی‌لو در پایان ابراز امیدواری کرد: این نشست زمینه‌ساز حرکتی نو و هدفمند در مسیر تحقق سند تحول بنیادین و ساختن آینده‌ای روشن برای نسل فردای ایران اسلامی باشد.