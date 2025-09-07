مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی با اشاره به بارش۲۸۵ میلی متری ثبت شده در سال جاری، گفت: بارش‌ها در مدت مشابه سال آبی گذشته عدد ۴۲۵ مقابل آمار بارش‌ها ثبت شده بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مجید رستگاری در جلسه حفاظت از منابع آبی استان که در استانداری برگزار شد، با اشاره به وضعیت نامناسب بارش‌ها در استان افزود: متوسط بارش طولانی مدت در ۱۵ روز مانده به پایان سال آبی ۳۵۴ میلی‌متر است که با آن هم فاصله داریم.

وی افزود: در سال آبی گذشته، حدود ۴۰۰ میلی متر بارش را شاهد بودیم که البته این میزان نیز به علت سیلابی و شدت زیاد در مقاطع مختلف، زیاد در تغذیه منابع آبی موثر نبود، امسال این رقم هم کاهش چشمگیری داشته و حتی به ۳۰۰ میلی‌متر هم نرسید.

رستگاری ادامه داد: طبق آماری که احصاء شده میزان بارش‌های امسال نسبت به سال گذشته حدود ۱۴۰ میلی متر معادل بیش از ۳۳ درصد کمتر است که رقم قابل ملاحظه‌ای به شمار می رود؛ حال آن که این رقم در مقایسه با متوسط بلندمدت هم نزدیک ۷۰ میلی‌متر و حدود ۲۰ درصد کمتر شده که این رقم کاهشی دارای اهمیت فراوانی است.

وی افزود: همه این آمارها نشان می‌دهد که ما ناگزیر به حرکت در راستای مدیریت مصرف آب چه در بخش کشاورزی و چه در بخش انتقال آب و چه در بخش شرب هستیم.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان گفت: باید توجه داشت که در دنیای امروز، دیگر مصرف بی‌رویه آب تقریبا کاری غیرممکن است و باید به سمت روش‌هایی رفت که آب در بخش‌های مختلف کمتر و کمتر و کمتر مصرف شود.

وی تاکید کرد: میزان بارش کمتر از ۳۰۰ میلی متری سال آبی جاری که در روزهای پایانی آن قرار داریم، به حدی کم بود که مشکلات جدی در راستای تامین آب بخش کشاورزی و حتی شرب در آذربایجان‌غربی ایجاد کرد و ناگزیر باید به سمت مدیریت مصرف در طولانی مدت حرکت کرد.