به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز زنجان؛ مسابقات دواتلون قهرمانی کشور ١٤٠٤ روز شنبه ١٥ شهریور و با شرکت بیش از ٢٠٠ ورزشکار از سراسر کشور در گرمسار برگزار شد.

در این رقابت‌ها و طبق روال سال‌های گذشته دو گانه کاران زنجانی خوش درخشیدند.

در رده بندی انفرادی و در رده‌ی سنی نونهالان ورزشکاران زنجانی طا‌ها اوجاقلو مقام اول و نیما بنابی فرد مقام دوم کشور را مقتدرانه از آن خود کردند.

در رده سنی جوانان نیز مهدی شافعیان مدال طلا و مهدی آقایی به مدال نقره کشور دست یافتند.

در رده بندی تیمی نیز تیم دوگانه‌ی نونهالان زنجان مقدرانه قهرمان ایران شد. همچنین کاپ قهرمانی جوانان نیز به زنجان رسید.