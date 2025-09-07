به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، علی نادری، افزود: در راستای ارتقاء کیفیت و کمیت آب شرب شهر و بنا به ضرورت عملیات اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی واقع در محله ۱۰۸ دستگاه آب برخی مناطق گچساران قطع می‌شود.

وی بیان کرد: آب ۱۰۸ دستگاه، جانبازان، شهرک الغدیر و قسمتی از محلاتی روز دوشنبه هفدهم شهریور ماه از ساعت ۷ صبح تا اطلاع ثانوی دچار افت فشار یا قطع موقت آب خواهد شد.

مدیر امور آب و فاضلاب گچساران تصریح کرد: هدف از این اقدام ارتقاء کیفیت خدمات آبرسانی، تقویت شبکه توزیع و رفع مشکلات افت فشار آب در این مناطق است.

نادری عنوان کرد: تمامی اکیپ‌های اتفاقات واحد بهره‌برداری امور آب و فاضلاب شهرستان تلاش خواهد کرد در کمترین زمان ممکن عملیات مورد نظر انجام شود