به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان استهبان گفت: ماموران پلیس آگاهی هنگام گشت‌زنی در جاده این شهرستان به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

سرهنگ حجت‌اله احمدیان افزود: در بازرسی از این کامیون، چهار تن و ۸۷۶ کیلوگرم گیاه دارویی آویشن فاقد مجوز قانونی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان استهبان با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۳۲ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

شهرستان استهبان در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.