به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛در این نشست که در دفتر امام جمعه ارومیه برگزار شد، استاندار آذربایجان‌غربی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ایران اسلامی و ایثار و فداکاری رزمندگان اسلام در دفاع از کیان اسلامی گفت: امروز امنیت پایدار در سراسر ایران اسلامی و بویژه استان آذربایجان‌غربی را شاهدیم و ما این امنیت را مدیون خون شهدا هستیم.

رضا رحمانی با اشاره به برگزاری کنگره ۱۲ هزار شهید آذربایجان‌غربی گفت: این کنگره فرصت بسیار ارزشمندی است تا بتوانیم رشادت ها، ایثار و فداکاری رزمندگان اسلام و بویژه شهدای گرانقدر استان را بیشتر معرفی کنیم.

در این جلسه در خصوص روند اجرای برنامه‌های مختلف کنگره ۱۲ هزار شهید آذربایجان‌غربی بحث و تبادل نظر شد.

کنگره ملی ۱۲ هزار شهید استان با راه‌اندازی کمیته‌های ۲۲گانه و ستاد یادواره‌های شهرستانی ۴۶۰عنوان برنامه در قالب ۹۰۰هزار برنامه تدارک دیده است.

این برنامه‌ها عرصه‌های مختلف فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، هنر‌های تجسمی، ورزشی، خدمات مومنانه، طرح‌هاو پروژه‌های عمرانی، سرود، تئاتر، مستند، فیلم، سریال و ... را در برمی‌گیرد.