با نصب صافی روی دودکش نیروگاه شازند، سولفات آمونیوم از آلودگی حذف شده و در بخش کشاورزی استفاده میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان مرکزی، گفت: در ادامه نشستهای کارگروه کاهش آلودگی هوا و بررسی آلایندههای مهم استان، طرحی با موضوع نصب صافی روی دودکش نیروگاه ارائه شد و طراحان قصد دارند با این روش، سولفات آمونیوم را از آلودگی نیروگاه استخراج کنند.
انصاری افزود: مقرر شده این طرح از سوی وزارت نیرو و خود نیروگاه مورد پیگیری قرار گیرد.
او با اشاره به کاربرد این سیستم گفت: این فناوری در زمان استفاده از سوخت مازوت به کار گرفته خواهد شد تا از انتشار آلایندهها به محیط جلوگیری شود.
انصاری از برگزاری دو جلسه در روزهای آینده با حضور مسئولان وزارت نفت و نیرو درباره وضعیت نیروگاه خبر داد و افزود: هفته آینده نیز کارگروه ملی ویژه کاهش آلودگی هوای منطقه تشکیل خواهد شد تا مطالبات زیستمحیطی مطرح و بررسی شود.
انصاری درباره تعهدات شرکت ایرالکو هم گفت: این واحد صنعتی از سالهای گذشته تعهداتی داشته که باید اجرایی شود؛ به همین منظور، هفته آینده نشستی برای بررسی مصوبات مرتبط با ایرالکو برگزار خواهد شد.