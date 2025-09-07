به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ستاد ارتباطات و اطلاع‌رسانی جشنواره، بر اساس آمار نهایی، ۱۰ هزار و ۲۰۰ اثر از ۱۴۵ کشور برای حضور در چهل‌ و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران که مورد تأیید آکادمی اسکار است، ثبت‌نام کرده‌اند.

در بخش‌های مختلف جشنواره، بیشترین آثار به ترتیب در دسته‌های داستانی با ۵۸۹۰ اثر، مستند با ۱۵۰۸ اثر، تجربی با ۱۰۰۷ اثر، پویانمایی با ۱۰۰۳ اثر، هوش مصنوعی با ۶۸۰ اثر و افق‌های نوظهور با ۱۱۲ اثر به ثبت رسیده است.

از نظر مشارکت کشورها، چین با ۳۶۵۰ فیلم در صدر جدول قرار دارد و پس از آن اسپانیا با ۸۹۱ اثر، هند با ۴۹۴ اثر، ایالات متحده با ۴۵۲ اثر و فرانسه و برزیل هر کدام با ۳۲۳ اثر در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. همچنین کشورهایی چون ایتالیا، کره‌جنوبی، روسیه، مکزیک، آلمان، آرژانتین، پرتغال، مصر و شیلی نیز در جمع ۱۵ کشور برتر از نظر تعداد آثار ارسالی حضور دارند.

ثبت‌نام بخش بین‌الملل از طریق سه پلتفرم FilmFreeway، Festhome و Toujiang و به‌صورت مجزا از ثبت‌نام بخش ملی و فیلمسازان ایرانی انجام شده است. همچنین فیلم‌های ایرانی حاضر در بخش بین‌الملل، در نهایت به پیشنهاد هیئت انتخاب بخش ملی، به بخش رقابتی بین‌الملل اضافه خواهند شد.

چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان در پردیس سینمایی مجموعه ایران‌مال تهران برگزار می‌شود