امام جمعه اصفهان: دفاتر شوراهای تبلیغات اسلامی در شهرستانها موظف به تبیین مباحث روز و دشمن شناسی برای مردم هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در دیدار با مسئولان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان با تاکید بر اهمیت جایگاه شورای هماهنگی در شهرستانها گفت: دشمن همیشه هست و باید با گفتار مباحث روز و دشمن شناسانه را تببین کرد.
آیت الله طباطبایی نژاد با اشاره به اینکه شعائر اسلام از اهمیت خاص برخوردار است، تاکید کرد: تلاش کنیم تا مبین باشیم و با برگزاری اجتماعات زمینه ساز تببین باشیم.
حجت الاسلام ناجی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان هم در دیدار گفت: دفاتر نمایندگی این شورا برنامههای ویژهای را در سطح شهرستانها دنبال میکنند و برنامه ریزی لازم برای مناسبتهای خاص از جمله راهپیمایی و اجتماعات در دستور این دفاتر است.