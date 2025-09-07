پخش زنده
امروز: -
«ژونگ پی وو» سفیر چین در ایران گفت: تجربه ثابت کرده فشار و تحریم علیه ایران، راه به جایی نمیبرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما «ژونگ پی وو» سفیر چین در ایران، همزمان با سفر آقای پزشکیان به تیانجین گفت: چین موضع خود را درباره موضوع هستهای ایران به روشنی اعلام کرده است. ما به تعهد ایران در عدم دستیابی به سلاح هستهای اهمیت میدهیم و به حق ایران در استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای احترام میگذاریم.
حل مسالمتآمیز مسئله هستهای ایران را ضروری میدانیم و معتقدیم اقدام نظامی هرگز راهگشا نخواهد بود. تجربههای گذشته نشان داده است که تحریمها و فشارها نیز به بنبست رسیدهاند.
چین ارتباط و تعامل با همه طرفها از جمله ایران را حفظ و از تهران در پاسداشت حقوق و منافع مشروعش از طریق ابزارهای دیپلماتیک حمایت میکند.
چین خواستار پایان فاجعه انسانی در غزه/ هرگونه تعرض به تمامیت سرزمینی ایران، محکوم است
«ژونگ پی وو» سفیر چین در ایران، همزمان با سفر آقای پزشکیان به تیانجین: ابتکارات رئیسجمهور «شیجین پینگ»، نشاندهنده موضع اصولی چین در حمایت از انصاف و عدالت است. چین بهوضوح نقض حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی ایران توسط اسرائیل را محکوم کرده و آن را نقض جدی منشور سازمان ملل و قوانین بینالمللی میداند.
جنگ نمیتواند مسئله هستهای ایران را حل کند و حملات پیشگیرانه فاقد مشروعیت است؛ استفاده نابجا از زور فقط درگیریها و نفرت را افزایش میدهد. آمریکا سابقه بمباران تأسیسات هستهای کشورها را دارد.
چین حق ایران برای استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای را به رسمیت میشناسد و آماده است نقش سازندهای در حل مسئله هستهای و برقراری ثبات در خاورمیانه ایفا کند.
راهحل واقعی مسئله هستهای ایران بدون پرداختن به مسئله فلسطین، ممکن نیست. فاجعه انسانی در غزه باید پایان یابد و جامعه بینالمللی باید اقدامات عملیتر و مؤثرتری در این چارچوب انجام دهد.
مشارکت راهبردی ایران و چین/ «کانال سبز» ابتکاری برای توسعه روابط دو کشور است
سفیر چین افزود: چین و ایران دو تمدن باستانی با دو هزار سال تبادلات دوستانه و فرهنگی فعال هستند. نمایشگاه «شکوه ایران باستان» در چند شهر چین، درک مردم چین از تاریخ ایران را ارتقاء داده است.
چین بزرگترین شریک تجاری و مقصد اصلی صادرات ایران باقی مانده و «کانال سبز» برای صادرات محصولات کشاورزی با کیفیت ایران به چین باز شده است. چین همچنین در تسهیل سفر ایرانیان و تسریع صدور ویزا فعالانه تلاش میکند.ایران و چین همچنین در قالب چندجانبهگرایی، همکاری نزدیک خود را حفظ میکنند تا صدای رسای خود را علیه یکجانبه گرایی، هژمونی و قلدری به گوش جهانیان برسانند.
چین از ایران در دفاع از حاکمیت ملی، مقابله با هژمونی، حفاظت از حقوق سیاسی و توسعه روابط با همسایگان حمایت میکند و خواهان تعمیق و توسعه پایدار روابط است.
اتحاد در برابر یکجانبهگرایی غرب/ ایران نقش کلیدی در حفظ ثبات و توسعه سازمان همکاری شانگهای دارد
«ژونگ پی وو» گفت: تغییرات بیسابقهای در قرن حاضر در حال رخ دادن است. کشورهای جنوب جهان رشد چشمگیری دارند، در حالی که هژمونها و قلدرها در جهت مخالف حرکت میکنند.
نقش ایران در سازمان همکاری شانگهای و بریکس بسیار ارزشمند بوده و نیروی تازهای به این سازمانها تزریق کرده است. سازمان همکاری شانگهای نقش کلیدی در حفظ صلح، ثبات و توسعه منطقهای دارد.
رئیسجمهور چین معتقد است، این سازمان باید با تقویت «روحیه شانگهای» شامل اعتماد متقابل و احترام به فرهنگها، همکاریها را تعمیق بخشد.از زمان بر عهده گرفتن ریاست دورهای سازمان همکاری شانگهای توسط چین، بیش از ۱۱۰ فعالیت مهم در حوزههای مختلف از جمله نشستهای وزیران عضو طراحی شده است. اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای ۹ و ۱۰ شهریور در شهر «تیانجین» برگزار میشود و چین با حضور رهبران بیش از ۲۰ کشور و روسای ۱۰ سازمان بینالمللی، برای پیشبرد «روحیه شانگهای» و توسعه سازمان، تلاش میکند.