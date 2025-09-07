به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ معاون آموزشی وپروهشی دانشگاه پیام نورگیلان امروز در این مراسم ضمن تبریک به فارغ التحصیلان و خانواده هایشان، گفت: در حال حاضر بیش از ۱۳ هزار دانشجو در ۱۳ مرکز آموزشی در ۱۵۶ رشته در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد این دانشگاه در سطح استان تحصیل می‌کنند.

محمد اسکندری با بیان اینکه دانشجویان مایه افتخار جامعه هستند افزود: دانشجویان با هدف تحصیل در مقاطع عالی با روش ویژه دانشگاه پیام نور و با هزینه کم، به این دانشگاه وارد و فارغ التحصیل می‌شوند.

حجت الاسلام والمسلمین سید احمد عاملی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور گیلان هم در این مراسم، با بیان اینکه دانشجویان آینده سازان این کشور هستند گفت: معانی و مفاهیم زیادی در زندگی هریک از ما وجود دارد که باید برای شناسایی و رسیدن به آن معانی، در مسیر رشد و تکامل حرکت کنیم.

همچنین اجرای موسیقی، برنامه طنز، مسابقه و اهدا تندیس و لوح تقدیر، از مهم‌ترین برنامه‌های این جشن بود.

جشن دانش آموختگان پیام نور هر سال در شهریور ماه برگزار می‌شود.