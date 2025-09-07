به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مرحله دوم لیگ دسته یک فوتسال مناطق کشور به میزبانی استان خوزستان و در شهر مسجد سلیمان برگزار شد.

تیم آزادگان ساری با ۲ برد و یک شکست در این دوره از مسابقات در جایگاه دوم جدول ایستاد و به لیگ برتر فوتسال زیر ۱۷ سال کشور راه پیدا کرد.

گفتنی است؛ محمد مهدی خوش با ۱۲ گل زده و ۶ پاس گل در رده گلزنان لیگ مناطق کشور قرار گرفت و تیم آزادگان ساری با مدیریت شهرام خوش بعنوان تنها نماینده مازندران در این دوره از مسابقات به لیگ برتر راه یافت.