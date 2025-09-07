پخش زنده
مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی بوکان سه محموله چوب قاچاق به وزن ۶ تُن را که با سه دستگاه خودرو سبک حمل میشد، توقیف و رانندگان را به مراجع قضایی معرفی کردند.
🔺این عکس آرشیوی است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بوکان گفت: ماموران یگان حفاظت این اداره سه محموله چوب جنگلی قاچاق به وزن ۶ تُن را در این شهرستان کشف و ضبط کردند.
محمد امینپور اظهار کرد: ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی این سه محموله چوب را که بر روی سه دستگاه خودرو سبک حمل میشد، در محورهای مواصلاتی این شهرستان توقیف کردند.
وی اضافه کرد: این ۶ تن چوب قاچاق از نوع جنگلی و غیرجنگلی بود و متخلفان که آن را از مناطق جنگلی به صورت غیرمجاز قطع کرده بودند، قصد داشتند از طریق جادههای مواصلاتی بوکان به سایر شهرهای همجوار منتقل کنند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بوکان گفت: در این زمینه راننده سه دستگاه سایپا دستگیر و با تشکیل پرونده متخلفان را به مراجع قضایی معرفی کردند.
امینپور تاکید کرد: علاوه بر اینکه جابجایی هرگونه محموله چوب نیازمند اخذ مجوز است، قطع درختان بید و چنار که در منابع ملی رشد کرده، جرم به حساب آمده و با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.
وی از مردم و دوستداران طبیعت خواست تا در صورت مشاهده تخریب منابع طبیعی و قاچاق هرگونه فرآوردههای جنگلی و مرتعی توسط افراد سودجو و فرصتطلب مراتب را با شماره ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بوکان همچنین یادآور شد: یگان حفاظت منابع طبیعی هفته گذشته نیز سه محموله چوب قاچاق به وزش ۶ تُن را در این شهرستان توقیف کرده بودند.