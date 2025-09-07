



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در این جلسه مشترک که بین قضات و کارکنان سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان فارس و فرماندهان و نمایندگان حوزه‌های حفاظت اطلاعات، بازرسی، عقیدت سیاسی نیرو‌های مسلح مستقر در استان فارس برگزار شد موضوع سو استفاده از موقعیت شغلی مورد بررسی قرار گرفت .

در این جلسه دکتر رسول کریمی معاون توسعه و مدیریت و منابع انسانی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور گفت: پیشگیری از وقوع جرم از سال ۷۷ در قالب شش برنامه توسعه در دستور کار قوه قضاییه بخصوص سازمان قضایی نیرو‌های مسلح قرار گرفته است .

همچنین فواد کریمی ریس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان فارس گفت: در جلسات ویژه پیشگیری از وقوع جرم، آموزش‌های لازم با حضور قضات این سازمان در نیرو‌های مسلح داده می‌شود و کمیسیون‌های تخصصی قضایی نیرو‌های مسلح موظفند جمع بندی و راهکار‌های مناسب برای پیشگیری از وقوع را به سازمان قضایی اعلام کنند.