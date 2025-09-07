پخش زنده
تفاهم همکاری مشترک معاونت امور استانهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی در راستای تحقق اهداف فرهنگی هنری، قرآنی و با هدف گسترش تعاملات علمی و تولیدی امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون امور استانهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در نشست امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی که عصر امروز انجام شد، گفت: طراحی، تولید و ارائه طرحهای نمایشی و فیلمنامههایی با مضامین دینی و قرآنی و برآمده از سنت ایرانی یکی از اهداف این تفاهم نامه است.
علیرضا کیخا معرفی افراد و گروههای متخصص برای همکاری اجرایی با مراکز استانی را از اهداف دیگر خواند و گفت: سعی بر مشارکت در تشکیل کمیته ارزیابی آثار و نظارت بر تولیدات منتخب و فراهم سازی بستر همکاری مراکز استانی با هنرمندان، پژوهشگران و دانشجویان معرفی شده در قالب این تفاهم نامه است.
وی با اشاره به ترویج معارف قرآنی با زبان هنر و رسانه در این همکاری مشترک افزود: بهرهگیری از ظرفیت گسترده دانشجویان موسسه در سراسر کشور، شناسایی و حمایت از طرحها و ایدههای خلاقانه ارائه شده از سوی موسسه و ایجاد ساز و کار اجرایی برای تولید آثار نمایشی با اولویت آثار دینی و قرآنی در مراکز استانی صدا و سیما از اهداف مهم همکاری در این تفاهم نامه مشترک است.
معاون امور استانهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دادن اولویت به معارف همراه با دوری از شعارزدگی در رسانه را ضروری دانست و افزود: معارف دینی با زبان هنر و غیر مستقیم توانایی تاثیرگذاری ژرف دارد.
آقای کیخا بر آموزش کاربردی به عنوان یکی از نتایج این تفاهم نامه تاکید کرد و افزود: تجربه عوامل رسانه ملی در کنار دانش مراکز علمی توانایی تولید آثار تاثیرگذار را خواهد داشت.
وی با اشاره به تولیدات کم خلاقیت و دور از تخیل گفت: استانها دارای ظرفیت برنامه سازی خلاق است که کمتر دیده شده است.
معاون امور استانهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران متن را از مهمترین ساختارهای یک اثر تولیدی دانست و گفت: برنامه ایران جان که نمایی از رویدادهای استان های کشور را از شبکههای سراسری به تصویر میکشد، نمونهای از این تجربه موفق است.
آقای مهدی حیدری پارسارئیس موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی هم با اشاره به ۵ ساله بودن این تفاهم نامه گفت: همکاری با صدا و سیما فرصتی برای این موسسه به حساب میآید.
این موسسه در رشتههای «عکاسی»، «گرافیک»، «نقاشی»، «معماری داخلی» و «مهندسی معماری» در مقطع کارشناسی ارشد و رشتههای «نقاشی»، «طراحی دوخت» و «طراحی پوشاک» در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته از مهر امسال پذیرش دانشجو خواهد داشت.