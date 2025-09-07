از کتاب‌های «هفت چامگان» و «آشتیان و یادگارهایش در تهران» به مناسبت هفته فرهنگی این شهرستان رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به مناسبت هفته فرهنگی آشتیان، مسئولان ضمن حضور بر مزار شهدا و تجدید عهد و پیمان با آرمان‌های شهیدان با مادران شهدای گرانقدر مرتضی محبی و محمدرضا عظیمی دیدار نمودند.

در ادامه برنامه‌های این روز، دو کتاب از نویسنده آشتیانی، استاد مصطفی ذکایی با نام‌های هفت چامگان که هفت بخش شعر‌های مصطفی ذکایی را دارد و این کتاب با فرهنگ و زبان شهرستان آشتیان سروده شده و کتاب آشتیان و یادگارهایش در تهران که در رابطه با خدمات آشتیانی‌ها در تهران است.