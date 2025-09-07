پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از آزادی ۱۲۸۸ محکوم مالی و جرایم غیر عمد از ابتدای سال در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و دادستان مرکز استان یکشنبه ۱۶ شهریورماه سومین جلسه کمیته ساماندهی زندانیان استان در سالن امامت دادگستری برگزار شد.
دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این جلسه که جمعی از معاونین قضایی و مدیر کل و مسئولان اداره زندانهای استان به صورت حضوری و روسای دادگستری، دادستانها و روسای زندانهای سطح استان به صورت ویدیو کنفرانس حضور داشتند توجه به مقوله زندان، زندانی و خانواده زندانیان را مورد تاکید قرار داد.
عتباتی با تبریک انتخاب فتحی مدیر کل زندانهای استان به عنوان مدیر برتر کشوری گفت: کسب این عنوان حاصل تلاشهای مجموعه زندان و دستگاه قضایی و توجه ویژه به مقوله زندان، زندانیان و خانوادههای آنان با همه کمبودها و تنگناها و تنوع جرایم و مجرمین حاصل شده است و انتظار است این روند ادامه و در دستور کار ویژه قرار داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان از روسای دادگستری، دادستانها و قضات استان خواست کما فی السابق به مقوله زندان توجه ویژه داشته باشند چراکه در هر حال مسائل و مشکلات زندان دامن گیر دستگاه قضایی است و هر اندازه به این موارد توجه شود در ادامه مدیریت زندان و زندانی تسهیل میگردد.
بازدیدهای هدفمند تاکید دیگر عتباتی بود که در این خصوص بیان داشت: بازدیدهای هدفمند باید همچنان در دستور کار باشد و این بازدیدها موثر و خروجی داشته باشند از جمله به وضعیت زندانیان مالی و جرایم غیر عمد با حساسیت و دقت نظر توجه و موضوع را دنبال کنند و تعیین تکلیف آنها با استفاده از امتیازات و ارفاقات قانونی در اولویت باشد.
رئیس کل دادگستری استان در ادامه به اهمیت تعیین تکلیف زندانیان غائب و محکومان متواری پرداخت و گفت که وضعیت بسیاری از این افراد که مدت زیادی از غیبت آنها میگذرد تعیین تکلیف شده است ولی اعلام نگردیده که میبایست با پیگیری موضوع این موارد ثبت و ضبط و منعکس گردند.
عتباتی با بیان اینکه در ۵ ماهه سال جاری با تلاشهای مجموعه دادگستری، زندانها، شوراهای حل اختلاف، صلح یاران و خیرین ۱۲۸۸ زندانی اعم از محکومان جرایم غیر عمدی و عمدی از زندان آزاد شدهاند گفت که ۳۶۰ نفر از این افراد در مدت چهل روزه اجرای پویش به عشق امام حسین علیه السلام آزاد شدهاند و همچنین در این مدت ۱۱ قصاص نفس منجر به سازش شده است که نشان از قلب بخشنده مردم استان و عشق آنها به اهل بیت عصمت و طهارت است و میبایست از این ظرفیت در صلح و سازش بیشتر بهره برد.
برگزاری مرتب شوراهای طبقه بندی زندانیان، اطلاع از وضعیت قضایی زندانیان و کمک به تعیین تکلیف آنها با استفاده از ابزار قانون با حضور و دیدار چهره به چهره، توجه به صدور قرارهای تامین کیفری متناسب که در حد امکان موجب بازداشت نشود، اشتغال زندانیان، بهره گیری از مراقبتهای الکترونیکی و دادرسی الکترونیک از دیگر تاکیدات عتباتی در این جلسه بود.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه گفت: برگزاری کمیته ساماندهی زندانیان به عنوان راهبردی برای دستگاه قضایی در ارتباط با کاهش جمعیت کیفری با کسب اطلاعات لازم میباشد و مبانی این اطلاعات میتواند در برنامه ریزی همکاران قضایی و اداره زندانها موثر باشد.
مجیدی ادامه داد: در راستای کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان نیازمند کار دلسوزانه است و میبایست طرح پایش زندانیان به عنوان یکی از برنامههای عملیاتی دادستانی کل کشور و معاونت راهبردی قوه قضائیه مورد توجه قرار گیرد.
فتحی مدیر کل زندانهای استان هم در این جلسه با تقدیر از مجموعه مدیریت دادگستری استان و دستگاه قضایی که با توجهات خاصه موضوع کاهش جمعیت کیفری را دنبال میکنند کسب رتبه برتر در جشنواره شهید لاجوردی را حاصل تلاشهای دلسوزانه مجموعه دادگستری و زندانهای استان دانست و در ادامه گزارشی از وضعیت زندانیان، زندانها و بازداشتگاههای استان ارائه نمود.
گفتنی است در این جلسه بخشی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به بیان دستورات جلسه پرداخت و پس از استماع نظرات اعضای حاضر درخصوص دستورات جلسه، این نشست با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.