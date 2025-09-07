پخش زنده
با رسیدن بهار و پایان فصل صید، زندگی صیادان رنگ و بوی تازهای به خود میگیرد. تورهای خسته از دریا، جمع میشوند و نوبت به دستان پرتوان مردان ساحل میرسد تا هنری قدیمی و ارزشمند را زنده کنند، توربافی.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، توربافی نه تنها یک شغل، بلکه میراثی است که نسل به نسل از پدران به پسران منتقل شده و همچنان پابرجاست. این هنر نیازمند صبر، مهارت و عشق است؛ چراکه هر گره از تور، نمادی از امید به رزق حلال و روزی دریاهاست.
در نیمه اول سال، صیادان به جای دل سپردن به موجها، به بازسازی و آمادهسازی تورها مشغول میشوند.
توربافی همچون حلقهای است که گذشته و آینده را به هم پیوند میدهد و همچنان به زندگی ساحلنشینان معنا میبخشد.