وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت:آموزش در جهان به سمت دیجیتال، هوشمند و مبتنی بر فناوری‌هایی، چون هوش مصنوعی در حال حرکت است و باید همگام با این روند‌ها حرکت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسین سیمایی صراف, وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست امروز کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با ارائه گزارشی از عملکرد یک‌ساله این وزارتخانه گفت: کمیسیون آموزش مجلس با نگاهی منصفانه گزارش ما را بررسی و حمایت کرد. اقدامات وزارت علوم در دو بخش دنبال می‌شود؛ نخست بهینه‌سازی امور اجرایی و دوم اجرای سیاست‌های کلان و برنامه توسعه. تمامی آیین‌نامه‌های مرتبط تدوین شده و معاونت‌های وزارتخانه مأموریت یافته‌اند اجرای برنامه‌ها را به‌طور جدی پیگیری کنند.

وی با اشاره به دغدغه‌های نمایندگان، افزود: پایین بودن حقوق اعضای هیات علمی، مهاجرت نخبگان، مسائل رفاهی و ضرورت تحول در آموزش از جمله نگرانی‌های مطرح‌شده بود. آموزش در جهان به سمت دیجیتال، هوشمند و مبتنی بر فناوری‌هایی، چون هوش مصنوعی حرکت کرده و ما نیز باید همگام با این روند‌ها حرکت کنیم.

وزیر علوم با تاکید بر لزوم سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی، گفت: امروز جنگ‌ها فناورانه و اقتصاد کشور‌ها بر پایه دانش استوار شده است؛ بنابراین آموزش علوم نوین و فناوری‌های نوظهور در دانشگاه‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

سیمایی صراف درباره آزمون سراسری امسال خاطرنشان کرد: کنکور امسال از سالم‌ترین آزمون‌های سال‌های اخیر بود و هیچ‌گونه تقلب یا افشای سوالات را مشاهده نکردیم. نرم‌افزار‌های سازمان سنجش به‌روز شد و نتایج در موعد مقرر اعلام شد؛ هر چند برخی تاخیرات ناشی از تغییر در اعلام سوابق تحصیلی دانش‌آموزان و فرآیند پذیرش دانشگاه فرهنگیان بوده است.

وی درباره ظرفیت رشته پزشکی هم گفت: وزارت بهداشت در حال پیگیری اقدامات جبرانی برای رفع مشکلات موجود در پذیرش این رشته است.

علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی هم در این نشست با اشاره به بررسی وضع معیشتی اعضای هیات علمی گفت: مقرر شد؛ مشکلات معیشتی این قشر باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل شود، همچنین وزارت علوم موضوع تامین مسکن اساتید را به‌طور جدی دنبال می‌کند و پیش‌بینی می‌شود بخش قابل توجهی از اعضای هیأت علمی در سال آینده صاحب‌خانه شوند؛ اقدامی که حدود ۴۰ درصد از هزینه‌های زندگی آنان را پوشش خواهد داد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با بیان اینکه سهم وزارت علوم از بودجه عمومی کشور از ۳.۵ درصد در سال‌های گذشته به ۲.۲ درصد کاهش یافته است، تأکید کرد: تجربه جنگ‌های اخیر نشان داد که دشمنان با جامعه علمی ما مشکل دارند و در این مسیر برخی از دانشمندان کشور برای حفظ امنیت ملی جان خود را فدا کردند؛ از این‌رو توجه جدی به ظرفیت‌های علمی کشور یک ضرورت اساسی است.

منادی همچنین درباره کنکور سراسری امسال، گفت: آزمون سراسری امسال امن‌ترین آزمون سال‌های اخیر برگزار شد. به‌علاوه، اصلاح ظرفیت رشته پزشکی با پیگیری کمیسیون آموزش در دستور کار قرار گرفته و کارگروهی برای توسعه متوازن ظرفیت‌ها در استان‌ها تشکیل شده است.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس با تاکید بر اهمیت استفاده رؤسای دانشگاه‌ها از ظرفیت‌های قانونی همچون مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان افزود: اگر مدیران نتوانند از این ابزار‌ها بهره‌برداری کنند، وزیر علوم باید در انتخاب آنها بازنگری کند. در مجموع به عملکرد وزارت علوم در یکسال گذشته نمره قابل قبولی داده می‌شود.

در جلسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی علاوه بر بررسی وضع معیشتی و مسکن اعضای هیأت علمی، موضوعاتی همچون کاهش سهم وزارت علوم از بودجه، برگزاری کنکور سراسری، اصلاح ظرفیت رشته پزشکی و لزوم تحول آموزش عالی با محوریت فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی بحث و تبادل‌نظر شد.