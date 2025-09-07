پخش زنده
امروز: -
رییس کل دادگستری گیلان گفت: نخبگان با ارائه راهکارهای مناسب میتوانند در کاهش دعاوی، حل اختلاف بین مردم و ایجاد صلح و سازش در جامعه اثرگذار باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مجید الهیان رئیس کل دادگستری استان گیلان گفت: نخبگان و صاحبنظران متخصص میتوانند با ارائه راهکارهای مناسب در کاهش دعاوی و نزاع ها، حل اختلاف و خصومت بین مردم و ایجاد صلح و سازش در جامعه اثرگذار باشند.
وی افزود: امروزه با حجم بالای پروندههای قضایی، لازم است تا نخبگان با علم خود به کمک صلح یاران، میانجی گران و داوران بشتابند تا با همفکری و هماهنگی قدمهای استواری در مسیر استقرار صلح و آرامش در جامعه برداشته شود.
رییس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه در دادگاههای خانواده الزام به استفاده از مشاوران مجرب وجود دارد گفت: دستگاه قضایی استان از کمکهای مشاورین بنیاد نخبگان در این راستا استقبال کرده و از کمکهای آنان بهرهمند خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین میرمحمدی معاون قضایی رییس کل دادگستری استان در امور شوراهای حل اختلاف نیز افزود: امید است با کمکها و طرحهای هیات اندیشه ورز بنیاد نخبگان، تحولی در ورودی پروندهها به محاکم استان ایجاد و در راستای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم گامهای موثری برداشته شود.
فرهاد شیرینی رییس بنیاد نخبگان استان نیز یکی از برنامههای بنیاد نخبگان را کمک به اثربخشی نخبگان در جامعه دانست و گفت: امید است بتوان از تفکر و اندیشه نخبگان در پیداکردن و تشخیص مشکلات جامعه و ارائه راهکارهای مناسب بهرهمند شویم.