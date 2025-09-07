به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، استان گلستان به‌عنوان یکی از الگو‌های موفق همزیستی مسالمت‌آمیز در ایران شناخته می‌شود. در این استان، اقوام و مذاهب گوناگون از جمله شیعه و اهل سنت (ترکمن‌ها، بلوچ‌ها، فارس‌ها، سیستانی‌ها و ...) در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و نمونه‌ای از وحدت عملی را به نمایش گذاشته‌اند.

ویژگی مهم وحدت در گلستان، احترام متقابل میان علمای شیعه و سنی و حضور فعال آنها در نشست‌های مشترک دینی و فرهنگی است. همچنین در طول سال، برنامه‌های متنوعی همچون همایش‌ها، جلسات هم‌اندیشی و جشن‌های مردمی در شهر‌ها و روستا‌های استان برگزار می‌شود که روحیه برادری و همزیستی را پررنگ‌تر می‌سازد.