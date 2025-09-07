رئیس موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی گفت: این موسسه در رشته‌های «عکاسی»، «گرافیک»، «نقاشی»، «معماری داخلی» و «مهندسی معماری» در مقطع کارشناسی ارشد و رشته‌های «نقاشی»، «طراحی دوخت» و «طراحی پوشاک» در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته از مهر امسال پذیرش دانشجو خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای مهدی حیدری پارسا افزود: راه‌اندازی رشته‌هایی نظیر «عکاسی» و «معماری داخلی» در سطح کارشناسی ارشد برای نخستین‌بار در استان قم انجام می‌شود و این تحول، افق تازه‌ای را در آموزش تخصصی هنر در استان خواهد گشود. همچنین رشته «مهندسی معماری» با وجود سابقه حضور در دیگر مراکز، اکنون با رویکردی تازه و تخصصی در این مؤسسه ارائه می‌شود.

رییس موسسه هنر و اندیشه اسلامی با اشاره به اهمیت رشته‌های کاربردی و مهارتی در مسیر توسعه فرهنگی و اقتصادی کشور، گفت: موسسه در مسیر تبدیل شدن به یک نهاد آموزش‌محورِ کارآفرین و مسئله‌محور حرکت می‌کند و هدف اصلی، صرفاً افزایش کمی رشته‌ها نیست، بلکه ارتقاء کیفی و تربیت نیرو‌های متخصص و خلاق است.

حمیدی‌پارسا ادامه داد: زیرساخت‌های لازم برای آموزش هنری حرفه‌ای از جمله فضا‌های تخصصی، تجهیزات آموزشی به‌روز و بهره‌گیری از استادان مجرب فراهم شده تا محیطی علمی، پویا و خلاق برای دانشجویان ایجاد شود.

وی از علاقه‌مندان به حوزه هنر دعوت کرد با ثبت‌نام در این رشته‌ها، در مسیر شکوفایی فرهنگ و هنر استان قم سهیم شوند.

مؤسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی، به عنوان تنها مرکز تخصصی هنر در استان قم، در سال ۱۳۹۲ مشغول به فعالیت شد.

این دانشگاه با ارائه رشته‌های متنوع هنری در سه مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری، به تربیت نسل جدیدی از هنرمندان و صاحب نظران هنر می‌پردازد، رشته‌هایی همچون سینما، گرافیک، عکاسی، طراحی لباس، مهندسی معماری، معماری داخلی، حکمت هنر اسلامی و فلسفه هنر از جمله رشته‌های شاخص این موسسه است.

فضای آموزشی و پژوهشی دانشگاه شامل کتابخانه‌ای غنی با بیش از ۴۳ هزار عنوان کتاب تخصصی هنر است که در کنار کارگاه‌های مجهز هنری، سالن همایش و سینما، فضای مناسبی را برای ظهور استعداد‌های هنری فراهم ساخته است.