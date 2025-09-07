به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛روز شنبه ۱۶ شهریورماه ماه جلسه تعیین دوره جدید اعضای هیئت منصفه مطبوعات و جرایم سیاسی آذربایجان غربی با حضور عتباتی رئیس کل دادگستری استان و سایر اعضاء برگزار شد.

ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این جلسه ضمن تبریک میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد (ص) و ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام جعفر صادق (ع) و هفته وحدت گفت: نظر به پایان دوره دوساله اعضای هیئت منصفه مطبوعات و جرایم سیاسی استان در مهرماه و به منظور تعیین ۱۴ عضو دوره جدید این جلسه تشکیل شده است.

عتباتی ادامه داد: در دو سال گذشته تنها ۴ پرونده در حوزه مطبوعات تشکیل یافته که از این تعداد تنها دو پرونده موجب محکومیت آنها محکومیت مالی شده است که این نشان از فضای سالم رسانه‌ای و پایبندی اصحاب رسانه به قانون است.

رئیس کل دادگستری استان افزود: البته بر اساس قانون، رسیدگی به جرایم و تخلفات رسانه‌های مجاز در دادگاه کیفری یک و با حضور هیئت منصفه صورت می‌گیرد و رسانه‌ها و مطبوعات غیر مجاز شامل این روند نمی‌شوند و به جرایم آنها بدون حضور اعضای هیئت منصفه در سایر مراجع ذیصلاح رسیدگی می‌گردد از این رو تاکید می‌شود که افرادی که در بدون مجوز فعالیت رسانه‌ای انجام می‌دهند حتماً مجوزات لازم را از مراجع قانونی اخذ نمایند تا دچار مشکل نشوند.

مقام ارشد قضایی استان ادامه داد: در جرایم مطبوعاتی رجوع به نظرات اقشار مختلف جامعه با عنوان هیات منصفه که متولی انعکاس افکار عمومی هستند برای رسیدگی به اتهام فردی که متهم به ارتکاب آن می‌باشد، ضروری است و در واقع به این دلیل که اصحاب مطبوعات، در راستای تنویر افکار عمومی تلاش می‌کنند لذا نمی‌توان تصور کرد جرائمی که در مطبوعات ارتکاب می‌یابد همراه با سوء نیت بوده است از این‌رو، قانونگذار آیین رسیدگی خاص و افتراقی برای این جرائم در نظر گرفته است از جمله حضور هیات منصفه که اقشار مختلفی در آن عضو هستند در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی حاکم است.

در ادامه جلسه هر یک از اعضاء مطالبی را پیرامون نقش اصحاب رسانه در تنویر افکار عمومی و نظارت بر آنها و اهمیت وجود هیئت منصفه در حمایت از آزادی بیان و برخورد با رسانه‌های غیرمجاز ابراز و سپس گزارشی از عملکرد اعضای هیئت منصفه در دوره دو ساله ارائه و پس از ارائه نقطه نظرات و دیدگاه‌های اعضای حاضر و با توجه به عملکرد اعضای هیئت منصفه در این مدت، با اکثریت آراء ۱۳ عضو ابقاء و ۱ عضو تغییر یافت و بدین گونه اعضای دوره جدید هیئت منصفه تعیین گردیدند که با صدور ابلاغ ایشان کار خود را آغار خواهند نمود.