به گزارش خبرگزاری صدا وسیما شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در پاسخ به ادعا‌های مطرح شده از سوی برخی مسئولان و کارشناسان در فضای مجازی پیرامون انبار نفت شهران اطلاعیه‌ای صادر و اعلام کرد: انبار نفت شهران صرفاً یک انبار سرویس‌دهنده (دریافت و ارسال روزانه) سوخت است و ذخیره‌سازی سوخت با حجم بالا در این انبار انجام نمی‌شود.،

متن اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شرح زیر است:

«۱- انبار نفت شهران در سال ۱۳۵۳ در موقعیت فعلی و به دور از ساختمان‌ها و اماکن شهری و با دارا بودن جاده اختصاصی موسوم به «خیابان نفت» و به‌منظور تأمین و توزیع سوخت مورد نیاز شمال‌غرب، غرب، شمال و مرکز کلان‌شهر تهران، احداث شده است.

۲- انبار نفت شهران در ارتباط تنگاتنگ با انبار نفت ری در جنوب تهران (جنب پالایشگاه تهران) و به همراه انبار نفت شمال‌شرق (قوچک)، رئوس مثلث حیاتی سوخت‌رسانی تهران را تشکیل می‌دهد. فعالیت بی‌وقفه و شبانه‌روزی این مجموعه در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر سبب می‌شود که سوخت‌رسانی در مناطق بیست‌ودوگانه کلان‌شهر و دیگر شهرستان‌های استان تهران به‌صورت پایدار و ایمن انجام شود.

۳- انبار نفت شهران صرفاً به‌عنوان یک انبار سرویس‌دهنده (دریافت و ارسال روزانه) و نه ذخیره‌سازی سوخت در حجم بالا، استفاده می‌شود؛ به این صورت که بنزین و نفت‌گاز مورد نیاز جایگاه‌های عرضه سوخت و دیگر مصرف‌کنندگان واقع در شمال‌غرب، غرب، شمال و مرکز تهران، در حجم کم و به اندازه دو روز مصرف، به‌صورت مستمر و دائمی در انبار فوق دریافت و بلافاصله توزیع می‌شود.

۴- در زمان احداث انبار نفت و تا سالیان بعد از بهره‌برداری اولیه، در محیط پیرامونی انبار نفت و حتی جاده اختصاصی مربوط به آن، هیچ ساخت‌وسازی صورت نمی‌گرفت؛ اما متأسفانه در سال‌های اخیر، مسئولان شهری بدون رعایت ضوابط ایمنی و امنیتی مورد نیاز این انبار نفت و بدون کسب اجازه از این شرکت و با صدور مجوز‌های بدون ضابطه، ساخت‌وساز اطراف انبار نفت و جاده اختصاصی آن، موجبات تعرض به انبار و خطرپذیری آن را فراهم کرده‌اند.

۵- رعایت استاندارد‌های ایمنی و امنیتی و بهره‌برداری ایمن از انبار نفت مزبور، همواره مورد توجه بوده و زیرساخت‌های تأسیسات مزبور، به‌ویژه در حوزه ایمنی، به‌روز‌رسانی و ارتقا یافته‌اند؛ در جریان جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم غاصب اسرائیل، با وجود حمله مستقیم به تعدادی از مخازن ذخیره سوخت، به دلیل زیرساخت‌های مستحکم و ایمن، خطری متوجه ساختمان‌های غیرمجاز احداث‌شده اطراف آن نشد و حریق در ساعات اولیه اطفا و بلافاصله بعد از چهار ساعت از بروز حادثه، انبار نفت به چرخه سوخت‌رسانی بازگشت.

۶- مطابق مصوبات نشست کمیته ایمنی شهر تهران در یکصدمین نشست کمیته مزبور در دی سال گذشته، انبار نفت شهران از فهرست املاک بحرانی و پرخطر تهران حذف شد.

۷- مطابق توافقات و هماهنگی‌های به عمل آمده با شهرداری تهران، مقرر شد با انجام تغییرات اساسی در داخل تأسیسات و محیط پیرامونی انبار نفت در ضلع شرقی، مسیر تردد نفت‌کش‌های سوخت‌رسانی از وضع فعلی در غرب انبار و بلوار شهران به بزرگراه شهید باکری تغییر یابد.»