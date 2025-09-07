به گرارش خبرگزاری صداوسیما در راستای اجرای طرح جامع پنج‌ساله احیای مجموعه تالاب‌های میانکاله و خلیج گرگان، نشست نظارتی با محوریت بررسی وضعیت طرح تسهیل ارتباط آب دریای خزر و خلیج گرگان (لایروبی کانال آشوراده) برگزار شد.

این نشست با حضور نمایندگان سازمان بنادر و دریانوردی، مشاور اجرایی طرح، ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌های مازندران و گلستان و معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شد.

در جریان جلسه، آخرین وضعیت کانال آشوراده پس از عملیات لایروبی مورد بررسی قرار گرفت و روند اجرای مصوبات نشست‌های پیشین نیز پیگیری شد.

هدف اصلی این نشست، ارزیابی اقدامات انجام‌شده و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای تسریع در اجرای برنامه‌های احیای تالاب‌های ارزشمند میانکاله و خلیج گرگان عنوان شد.