چهار هزار و ۵۰۰ دانش آموز سبزواری در تابستان امسال با شعار «تابستانی با نشاط، با یک مهارت» از ۷۶ پایگاه غنی سازی اوقات فراغت، بهره مند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش سبزوار، در نشست با اصحاب رسانه گفت: پایگاه های اوقات فراغت برای دانش آموزان شهرستان سبزوار در دارالقرآن، اماکن ورزشی و مدارس برای غنی سازی اوقات فراغت تابستان دانش آموزان، ساماندهی شده بود.
ابوالفضل صادقی افزود: این پایگاه های تخصصی و عمومی با رویکرد تربیتی و مهارتی، شناسایی و هدایت استعدادها، ارتقای سلامت جسمی، روانی و تقویت روحیه خودباوری، آموزش و تقویت مهارت های فنی و حرفه ای ساماندهی شد.
وی ادامه داد: در یک سال اخیر شاهد افتخار آفرینی دانش آموزان سبزواری در رویدادهای فرهنگی و قرآنی استان بوده ایم و ۵۶ دانش آموز این شهرستان رتبه برتر قرآنی و ۴۴ دانش آموز رتبه برتر فرهنگی هنری را کسب کرده اند.
صادقی گفت: میزهای تفکر نیز در مدارس با هدف ایجاد محیطی برای تبادل نظر و آگاه سازی دانش آموزان راه اندازی شده است تا دانش آموزان بیاموزند چگونه فکر کنند، راه حل بیابند و زیست صحیح را تجربه کنند.
وی افزود: افزون بر ۶۳ هزار دانش آموز در ۳۶۰ مدرسه شهری و روستایی سبزوار، تحصیل می کنند.