شهرداری منطقه۲ از اجرای پویش «منطقه دو، منطقه تو» با رویکرد تقدیر از مشارکت شهروندان در پرداخت بهموقع عوارض و تبیین عملکرد شهرداری منطقه در ۴ سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، علی طهماسبی مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه دو گفت: شهرداری منطقه در راستای ماهیت وظایف خود در حوزه اطلاعرسانی و آگاهسازی مناسب و ایجاد پل ارتباطی بین شهرداری و شهروندان پویش «منطقه دو، منطقه تو» را اجرا میکند
وی تقویت حس تعلق شهروندان به شهر را از دیگر اهداف این پویش برشمرد و افزود: ما به دنبال این هستیم که با تبیین شفاف عملکرد مدیریت شهری، به شهروندان نشان دهیم که تلاشهای آنها در پرداخت بهموقع عوارض و مشارکت در برنامههای شهری، چقدر ارزشمند و تأثیرگذار است.
وی خاطرنشان کرد: ما میخواهیم به شهروندان بگوییم که شهر خانه شماست و هر یک از شما میتواند با مشارکتهای کوچک و بزرگ خود، نقشی مؤثر در بهبود وضعیت شهری ایفا کنید.