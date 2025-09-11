مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، از پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصدی طرح های نهضت ملی مسکن در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز زنجان؛ سعید شاهین‌فر گفت: تاکنون عملیات اجرایی ۱۹ هزار و ۷۹۷ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در استان آغاز شده و تمامی این واحد‌ها دارای قرارداد با سازندگان هستند.

وی با بیان اینکه تمامی طرح های حمایتی مسکن در استان فعال و در حال اجرا هستند، افزود: طرح‌ها با سرعت و روند مطلوبی پیش می‌روند و تحویل واحد‌ها به متقاضیان نیز به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، با اشاره به اهتمام دولت و وزارت راه و شهرسازی در تکمیل طرح های حمایتی مسکن، تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای است که متقاضیان در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتوانند به واحد‌های خود دسترسی پیدا کنند.

شاهین فر ادامه داد: طرح ها با سرعت مطلوبی در حال اجرا هستند و با تأمین زیرساخت‌های لازم، واحد‌ها به تدریج تحویل متقاضیان خواهد شد.

وی، همچنین با تأکید بر اینکه شهرستان زنجان بیشترین سهم را در ساخت واحد‌های نهضت ملی مسکن در استان را به خود اختصاص داده است، گفت: با جدیت و پیگیری مستمر، این طرح ها در سال جاری تکمیل و آماده بهره‌برداری خواهند شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، بر لزوم تسریع در تکمیل طرحها طی امسال تأکید کرد وگفت: اداره کل راه و شهرسازی استان مدیریت و برنامه‌ریزی لازم برای تحقق این هدف را در دستور کار قرار داده است.