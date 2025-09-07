عالم اهل سنت تایبادی، تفرقه را بزرگترین مانع پیروزی مسلمانان و خسارت بار برای جهان اسلام خواند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، عالم روشندل اهل سنت تایباد گفت: تاریخ شهادت می‌ دهد که هر کجا اختلاف میان جوامع اسلامی نفوذ کرد، موجب به بار آمدن ضرر و زیان شد و تفرقه بزرگترین مانع بر سر راه پیروزی مسلمانان است.

مولوی غلامرسول جوهرچی افزود: اگر ما پیروان اسلام با یکدیگر باشیم، دیری نخواهد پایید که جهان اسلام بر علیه کفر به پیروزی می‌ رسد و هیمنه آن می‌ شکند.

عالم روشندل اهل سنت و امام جمعه روستای اُستای تایباد ادامه داد: وحدت یک نیاز مطلق است و علما و خطبا باید دقت کنند که در منابر نماز جمعه و جماعات فرصت سوء استفاده را به معاندان ندهند.

مولوی جوهرچی گفت: اهل سنت و تشیع به مقدسات همدیگر احترام قائل هستند و بین هم مراوداتی نظیر ازدواج، همسایگی، شراکت کاری و داد و ستد دارند.

وی تاکید کرد: اهل بیت (ع) مورد احترام، محبت و ایمان جماعت اهل سنت قرار دارند و حتی در نمازها، کتاب ها، ادعیه و خطبه‌ ها درباره اهل بیت رسول الله (ص) گواهی می‌ دهند.