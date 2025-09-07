نمایندگان مجلس، خبر‌های تازه‌ای از استان و حوزه انتخابیه خود در بسته بهارستان شمال داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بسته خبری «بهارستان شمال» با محوریت انعکاس فعالیت‌های نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی از صداوسیمای استان پخش می‌شود.

در بسته این هفته نمایندگان مجلس، خبر‌های تازه‌ای از استان و حوزه انتخابیه خود داشتند.

بابایی کارنامی نماینده ساری و میاندورود: طرح آبرسانی از میاندورود به گهرباران آغاز شد تا مشکل کم آبی مردم این منطقه برطرف شود.

حاجی پور نماینده مردم آمل: در آستانه اغاز سال تحصیلی جدید، چند طرح آموزشی در این شهرستان به بهره برداری می‌رسد.

حسن نتاج نماینده مردم بابل: قیر رایگان برای کار‌های عمرانی بصورت رایگان تحویل شهرداری‌های زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت در این شهرستان شد.

حسینی نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد: بنگاه‌های اقتصادی خسارت دیده از حنگ ۱۲ روزه حمایت می‌شوند.

عباسی نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سوادکوه شمالی و سیمرغ: نیرو‌های تقویتی از جمله نیرو‌های پیش دبستانی ضمیمه دولت، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و طرح امین در آموزش و پرورش بکارگیری می‌شوند.

فاطمی نمایندم مردم بابل: با برپایی جلسات و تشریح وضعیت نیرو‌های شرکتی، امیدواریم به زودی شاهد حذف پیمانکاری‌ها و انعقاد قرارداد مستقیم با این نیرو‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی باشیم.

کشوری نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سوادکوه شمالی و سیمرغ: نگاه ویژه‌ای برای هوشمندسازی مدارس و نوسازی مدارس تخریبی داریم تا آنها را تقویت کنیم.

دیوارگر و اجرای بسته خبری «بهارستان شمال» این هفته: