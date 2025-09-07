پخش زنده
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در نشست خبری پیش از دیدار با تیم ملی ازبکستان در فینال رقابتهای کافا گفت: نوع برگزاری این رقابتها در دومین دوره خود خوب نبود و خیلی از تیمها گلایه داشتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیر قلعه نویی افزود: قبل از اینکه راجع به بازی صحبت کنم، میخواهم درباره نحوه برگزاری مسابقات صحبت کنم. کافا میتواند به آینده فوتبال منطقه کمک کند، اما نوع برگزاری خیلی مهم است. من فکر میکنم نوع برگزاری این رقابتها در دومین دوره خود خوب نبود و خیلی از تیمها گلایه داشتند. امیدوارم برنامهریزی بهتری در سالهای آینده وجود داشته باشد. اگر قرار است تکنولوژی در فوتبال استفاده شود، باید در جهت کمک به عدالت باشد.
قلعه نویی درباره بازی با ازبسکستان در فینال رقابتهای کافا گفت: دو تیم رقیبهای نزدیکی به هم هستند. ازبکستان سرمایهگذاری زیادی در فوتبال، بهویژه در ردههای پایه، انجام داده و این باعث شده است تا این کشور تبدیل به یکی از رقبای قدرتمند در آسیا شود. امیدوارم بازیای خوب و تاکتیکی داشته باشیم. ما در این دوره تغییرات زیادی داشتیم و روی بازیکنانی که دربارهشان شک داشتیم، مطمئن شدیم که میتوانند در آینده به ما کمک کنند. امیدوارم فردا بازی خوبی ببینیم.
او درباره حضو در کافا تاکید کرد: بخاطر یکسری مسائل، لیگ ما دو هفته دیرتر شروع سد که نمیخواهم اینجا جزئیات بگویم، اما ما برای احترام به لیگ و همکاران خودمان در باشگاهها نخواستیم لیگ را تعطیل کنیم که این تصمیم اشتباه بود، چون ۱۷ تا ۱۸ تغییر در لیست داشتیم. عرف ماجرا این بود که بدون تمرین آمدی. بطور مثال امید نورافکن پس از بازی با پرسپولیس سوار هواپیما شد
سرمربی تیم ملی عنوان کرد: من خودم میگفتم به کافا نیاییم، اما شرایطی پیش آمد که چارهای نداشتیم بیاییم. حالا اینجا من شنیدم برخی گفتند به جای کافا بازیهای باشگاهی برگزار میشد. دوستان حتی قانون را نمیدانستند بازیهای لیگ در هفته سوم و چهارم برگزار شود. وزیر و رئیس فدراسیون تلاش میکنند تا این شرایط برگزار شود فشار آن را هم خودم و بازیکنان تجربه کردند. حداقل لازم بود چهار جلسه در تهران با هم گفتوگو داشته باشیم.
قلعه نویی ادامه داد: وقتی ساختار داشته باشید تغییرات بازیکن خیلی به شنا لطمه نمیزند. این کار را ازبکستان در ۱۰ سال گذشته به خوبی انجام داده است. نتایجی که این تیم گرفته است نشان میدهد بازیکنانش به خوبی این کار را انجام داده است. ازبکستان علاکه بر ایجاد زیرساخت در باشگاهها نیز سرمایه گذاری کرده است نمونه اش حضور چند بازیکن در تیمهای شاخص ایرانی است.
وی تاکید کرد: ما به خاطر شرایط موجود مثل تیم نداشتن یا هر چیزی با ترکیبی جدید بیاوریم. حداقل در سه بازی گذشته توانستیم به خواسته جوانگرایی خودمان برسیم.